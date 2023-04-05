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Организаторы ГП Венгрии показали, как кардинально обновят инфраструктуру трассы. Фото

Организаторы ГП Венгрии показали, как кардинально обновят инфраструктуру трассы. Фото
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Организаторы Гран-при Венгрии заявили, что на автодроме «Хунгароринг» будет проведён ремонт. Ожидается, что он будет завершён к 2026 году. Контракт Формулы-1 с организаторами венгерского этапа действует до 2027 года, при этом в планах венгерской стороны продлить соглашение до 2032 года.

«Инфраструктура больше не соответствует требованиям Формулы-1. Всё, начиная от размеров боксов и заканчивая шириной паддока и главного здания, должно быть обновлено.

Переговоры о продлении контракта мы начали год назад. С появлением в календаре американских этапов интерес к Формуле-1 стал ещё больше. Так что сейчас мы ведём переговоры о продлении контракта до 2032 года и дополнительном пятилетнем опционе, что сделает наш контракт самым длительным в Европе», — приводит слова генерального директора «Хунгароринга» Жолта Гюлая Motorsport Week.

Фото: https://twitter.com/mesandor

Фото: https://twitter.com/mesandor

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