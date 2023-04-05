Ральф Шумахер объяснил, почему «Феррари» не сможет сократить отставание от «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер предупредил, что «Феррари» не сможет в ближайшее время сократить отставание от «Ред Булл», несмотря на перерыв между Гран-при Австралии и Азербайджана.

«Может ли «Феррари» сократить отставание? Я так не думаю. Я считаю, что у «Феррари» всё ещё есть проблемы с надёжностью и изменить их концепцию сейчас будет сложно. Мы не должны забывать, что сейчас мы находимся в условиях ограниченного бюджета. Так что у команд на самом деле не так много возможностей тратить деньги. Вот почему это может занять больше времени.

В гонке «Феррари» выглядела немного сильнее, но это также связано с трассой. В прошлом году мы видели, что они начали очень сильно, а затем быстро потускнели. Теперь Фреду Вассёру предстоит поработать над всем этим», — приводит слова Шумахера GPFans.