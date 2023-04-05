На Гран-при Майами добавят к фейковой бухте реальные бассейны. Фото

Организаторы Гран-при Майами в этом году предоставят болельщикам возможность приобрести тариф Sunset Cabanas, который позволит им непосредственно во время гонки получить доступ к настоящим бассейнам.
Кроме того, тариф предполагает возможность посетить отдельный бар, меню которого составлял известный шеф-повар Мишель Бернштейн.
Фото: https://twitter.com/f1miami
Фото: https://twitter.com/f1miami
Фото: https://twitter.com/f1miami
Напомним, организаторы этапа в Майами, который впервые состоялся в 2022 году, построили фальшивую гавань с нарисованной водой. В прошлом сезоне объект между шестым, седьмым и восьмым поворотами стал поводом для шуток и мемов в дни проведения этапа.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
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