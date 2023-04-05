Тост — о Ферстаппене: чемпионские качества включают в себя свойство раздражать команду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о двукратном чемпионе мира пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«У Макса была невероятная подготовка. Конечно, всё началось с его родителей. Они оба гонялись, так что Макс сел за руль гоночного карта в очень юном возрасте. Отец Макса готовил для него каждую деталь, но Максу нужно было всё это применить. Сейчас у него есть всё необходимое для чемпиона мира.
Как и Фанхио, Сенну, Проста, Шумахера, Феттеля или Хэмилтона, его, помимо невероятного таланта, отличает полная сосредоточенность на гонках и здоровый эгоизм, который нужен, чтобы самоутвердиться. Кроме того, это включает в себя свойство раздражать команду. Если пилот ни на что не жалуется, то можно о нём забыть», — приводит слова Франца Тоста GPToday.
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