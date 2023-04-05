Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Австралии: Гасли всё ещё в шаге от дисквалификации
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По итогам третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2023, Гран-при Австралии, только один пилот получил штрафные баллы — пилот «Феррари» Карлос Сайнс за своё столкновение c Фернандо Алонсо на рестарте гонки получил два балла. Для Сайнса эти штрафные баллы стали первыми за последний год.
Возглавляет таблицу штрафных баллов по-прежнему Пьер Гасли — на счету пилота «Альпин» 10 баллов, и ближайшие из них сгорят во второй половине мая 2023 года. Француз всё ещё находится в шаге от дисквалификации.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|10
|22 мая 2023 года — 2 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|8
|9 апреля 2023 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|6
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|5
|22 мая 2023 года — 1 балл
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|4
|3 июля 2023 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|4
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|3
|29 мая 2023 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|3
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|3
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|3
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|2
|2 октября 2023 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|2
|13 ноября 2023 года — 2 балла
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|2
|2 апреля 2024 года — 2 балла
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1
|9 октября 2023 года — 1 балл
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