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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Австралии: Гасли всё ещё в шаге от дисквалификации

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Австралии: Гасли всё ещё в шаге от дисквалификации
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По итогам третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2023, Гран-при Австралии, только один пилот получил штрафные баллы — пилот «Феррари» Карлос Сайнс за своё столкновение c Фернандо Алонсо на рестарте гонки получил два балла. Для Сайнса эти штрафные баллы стали первыми за последний год.

Возглавляет таблицу штрафных баллов по-прежнему Пьер Гасли — на счету пилота «Альпин» 10 баллов, и ближайшие из них сгорят во второй половине мая 2023 года. Француз всё ещё находится в шаге от дисквалификации.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Пьер Гасли«Альпин»1022 мая 2023 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»89 апреля 2023 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Астон Мартин»68 мая 2023 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»522 мая 2023 года — 1 балл
Юки Цунода«Альфа Таури»43 июля 2023 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»410 июля 2023 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»329 мая 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»310 июля 2023 года — 2 балла
Кевин Магнуссен«Хаас»38 мая 2023 года — 2 балла
Ландо Норрис«Макларен»310 июля 2023 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»22 октября 2023 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»213 ноября 2023 года — 2 балла
Карлос Сайнс«Феррари»22 апреля 2024 года — 2 балла
Шарль Леклер«Феррари»19 октября 2023 года — 1 балл
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