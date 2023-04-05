Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Австралии: Гасли всё ещё в шаге от дисквалификации

По итогам третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2023, Гран-при Австралии, только один пилот получил штрафные баллы — пилот «Феррари» Карлос Сайнс за своё столкновение c Фернандо Алонсо на рестарте гонки получил два балла. Для Сайнса эти штрафные баллы стали первыми за последний год.

Возглавляет таблицу штрафных баллов по-прежнему Пьер Гасли — на счету пилота «Альпин» 10 баллов, и ближайшие из них сгорят во второй половине мая 2023 года. Француз всё ещё находится в шаге от дисквалификации.