Алонсо высказался о шансах выиграть третий титул в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своих шансах выиграть третий титул.
«Конечно, цель заключается в третьем титуле, но, думаю, сейчас стоит быть реалистами. Нам нужно прочно встать на ноги. Цель команды — провести хороший сезон. В 2022 году у «Астон Мартин» были трудности, так что цель на кампанию 2023 года — просто постараться стать лучше, прогрессировать, лучше разобраться с машиной, её возможностями, развивать проект.
Да, я верю, что третий титул возможен, именно поэтому я продолжаю выступать в гонках. Да, это очень серьёзный вызов, нам нужно пройти через некоторые трудности, победить несколько топ-команд, которые сейчас находятся на вершине. Но я гоняюсь и тренируюсь с мыслями о том, что третий титул возможен», — приводит слова Фернандо Алонсо GPBlog.
- 5 апреля 2023
-
18:56
-
18:49
-
17:45
-
17:38
-
16:25
-
16:13
-
15:19
-
14:17
-
13:07
-
12:49
-
12:04
-
11:48
-
11:44
-
11:28
-
10:11
-
00:31
- 4 апреля 2023
-
23:56
-
23:38
-
23:30
-
23:16
-
22:38
-
22:03
-
20:38
-
19:37
-
19:30
-
18:50
-
17:46
-
17:41
-
16:38
-
16:04
-
15:51
-
15:38
-
14:50
-
14:45
-
14:20