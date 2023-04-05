Култхард раскритиковал гоночную дирекцию Гран-при Австралии за обилие красных флагов

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард раскритиковал гоночную дирекцию Гран-при Австралии из-за частого появления красных флагов над трассой.
«Хорошо, Кевин Магнуссен врезался в стену, у него прокол, на трассе есть немного обломков, но я не вижу в этой ситуации причин вывешивать красный флаг. Как мне кажется, машина безопасности отлично справилась бы со своей задачей. Конечно, у стюардов и руководителя гонки сложная работа, необходимо быстро принимать решения. Но всё выглядит так, что они слишком нервничают из-за возможности принять неверное решение, из-за чего постоянно осторожничают в своих решениях», — приводит слова Дэвида Култхарда Channel 4.
Напомним, всего на Гран-при Австралии гоночная дирекция трижды останавливала гонку красным флагом — из-за аварии Албона в начале гонки, из-за аварии Магнуссена за четыре круга до финиша и из-за массовой аварии на предпоследнем круге дистанции.
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