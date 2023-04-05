Команды NASCAR бойкотировали встречу с владельцами, конфликт связан с деньгами

На запланированную в среду, 5 апреля, встречу представителей ассоциации NASCAR с участниками Cup Series, ведущего первенства по гонкам сток-каров, не явился ни один из владельцев команд, сообщает в своих социальных сетях журналистка Associated Press Дженна Фрайер.
«На сегодня была запланирована регулярная встреча команд и NASCAR… и все до единого владельцы бойкотировали заседание, — сообщила Фрайер. — Широко известно, что команды требуют изменить финансовую модель чемпионата и не чувствуют, что NASCAR готова к переговорам. Насколько я понимаю, владельцы хотят видеть на встрече Джима Франса и Лесу Франс Кеннеди (из семьи владельцев NASCAR. — Прим. «Чемпионата»)».
О разногласиях по поводу системы распределения прибыли внутри гонок NASCAR стало известно осенью прошлого года на пресс-конференции, организованной несколькими ключевыми представителями крупных команд, среди которых были «Хендрик», «Джо Гиббс», РФК, а также 23XI, одним из владельцев которой является легендарный баскетболист Майкл Джордан.
Так, по словам Кёртиса Полка, инвестора 23XI, существующая бизнес-модель гонок NASCAR не позволит командам выживать в долгосрочной перспективе, он призвал к фундаментальным реформам экономики спорта. Так, по подсчётам финансистов команд, порядка 93% всей прибыли NASCAR остаётся у ассоциации или у автодромов, большинство из которых принадлежат ей. От продажи прав на телетрансляции гонок NASCAR Cup Series команды получают лишь 25%, в то время как остальные 75% уходят трассам и командам.
Кроме того, Стив Ньюмарк, президент команды РФК, которая входит в состав Fenway Sports Group, владеющей также бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс», хоккейным клубом «Питтсбург Пингвинз» и «Ливерпулем» из английской Премьер-лиги, заявил, что доля спонсорских денег в бюджете команды NASCAR составляет 60–80%. Для сравнения он привёл в пример данные других активов холдинга, согласно которым, в Премьер-лиге доля спонсоров в бюджете команды составляет 26–27%, в НХЛ — 17–18%, а в бейсбольной лиге — 8–12%.
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