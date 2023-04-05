Сейвуд: по словам Хорнера, стоимость команды Формулы-1 составляет не менее $ 1 млрд

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд высказался о возможной продаже «Альфа Таури».
«В паддоке продолжаются слухи о новых командах и будущем «Альфа Таури», однако в «Ред Булл» продолжают настаивать на том, что итальянская команда не продаётся. Но в любом случае у всего есть цена. Вопрос в том — какая? Когда я высказал данную мысль Кристиану Хорнеру, он не стал спорить, но повторил, что «Ред Булл» не собирается менять своё мнение по данному вопросу.
Когда я снова предположил, что сумма в $ 800 млн может оказаться привлекательной, Хорнер возразил, что стоимость команды Формулы-1 на данный момент составляет не менее $ 1 млрд. Это не значит, что мы точно не увидим никаких изменений в судьбе «Альфа Таури». Скорее, это говорит о том, что цена слишком высока», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.
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