Сайнс: сейчас возможности машины ограниченны, посмотрим, улучшат ли ситуацию новинки

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о производительности машины итальянской команды 2023 года.
«В какой-то степени я скучаю по сезону-2022, потому что тогда я точно знал, что в моём распоряжении есть машина, которая позволяет выигрывать гонки и поулы. В этом году я комфортнее чувствую себя за рулём болида, особенно в гонках. У меня нет пилотажных проблем, но мне пока просто не удалось проехать на этой машине несколько действительно хороших кругов в квалификации. И я не лучшим образом сейчас в них выступаю.
В гонках же я стараюсь выступать в соответствии с тем, на что способна машина. Сейчас эти возможности не слишком велики. Посмотрим, улучшат ли ситуацию новинки, улучшат ли наши возможности в гонках. Сейчас мы несколько ограничены в этом», — приводит слова Сайнса F1i.
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