Перес: то, что произошло в квалификации, неприемлемо
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о проблемах, с которыми он столкнулся в квалификации Гран-при Австралии.
«Это был очень плохой уикенд. То, что произошло в субботу, просто неприемлемо. Нам нужно разобраться в этом, потому что до субботы я действительно чувствовал, что Гран-при складывается для нас отлично.
Мы усердно работали, готовясь к этапу, а затем проблемы отбросили нас назад, что лишило нас уверенности. Думаю, у нас могла бы быть борьба за победу. Но финиш на пятой позиции — минимизация потерь», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.
Серхио Перес после трёх Гран-при занимает второе место в личном зачёте, имея в своём активе 59 очков и отставая от Макса Ферстаппена на 15 баллов.
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