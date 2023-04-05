Бывший инженер «Феррари»: Хэмилтон преувеличивает проблемы «Мерседеса»

Бывший инженер «Феррари» Эрнест Кнорс считает, что «Мерседес» преувеличивает проблемы команды.

«Конечно, это не то, чего они бы хотели. В «Мерседесе» рассчитывали побороться за титул в этом году. И, разумеется, Хэмилтон всегда хочет быть впереди Расселла в этой команде. Это никогда не изменится. Думаю, это причина, по которой Хэмилтон сказал о кризисе. Я сразу подумал, что он немного преувеличивает проблему. Он сказал об этом после Бахрейна, и там всё было плохо, но в Саудовской Аравии и Австралии мы увидели, что их машина достаточно хороша, пусть и не на уровне «Ред Булл».

Думаю, проблемы преувеличены Хэмилтоном и Вольфом. Дело скорее в том, что Хэмилтон плохо себя чувствовал за рулём этой машины, чем в том, что она действительно настолько плоха. Думаю, они часто будут в 2023 году вторыми или третьими. Можно считать, что с переходом на другую концепцию они ещё сильнее сократят отставание от «Ред Булл», — приводит слова Кнорса Motorsport.