«Я был в хлам». Хэмилтон рассказал о неудачном опыте с алкоголем в подростковом возрасте

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём неудачном опыте с алкоголем, когда он работал барменом в подростковом возрасте.

«Я никогда не был в пабах. Но я работал в одном из них, когда мне было 17 лет. Я был барменом. Думаю, я получал около четырёх евро в час или что-то в этом роде. Это была минимальная заработная плата. Хороший опыт. Но лучшее было, когда я уволился. В последний день я убирался в баре и подумал: что это за напитки, которые я всем наливаю? Я попробовал всё, а мой папа должен был прийти и забрать меня. Я был совершенно в хлам. Я попробовал всего понемногу», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Fox Sports Australia.

На счету Льюиса Хэмилтона семь титулов — в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. В сезоне-2021 Хэмилтон был близок к тому, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных чемпионатов, однако уступил Максу Ферстаппену из «Ред Булл» в спорном финале сезона в Абу-Даби.