Деймон Хилл: Алонсо станет отличным боссом «Астон Мартин» в будущем

Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл высоко оценил интеллект двукратного чемпиона Формулы-1 пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Он заявил, что испанец станет отличным руководителем команды в будущем.

«Ему скучно за рулём машины, он хочет чем-то ещё заняться. Он часто юлит, спрашивая: «Могу ли я разработать стратегию для команды? Дайте мне больше информации». Можно было бы ожидать, что он чему-то научился в плане управления.

Он вложил в автоспорт деньги и знает, как действовать дальше. Он как Михаэль Шумахер. Немец понимал все детали бизнеса и пользовался этим. То же самое касается Фернандо. В конце концов он должен стать боссом команды, потому что он блестящий гонщик. Он просто понимает этот спорт», — цитирует Хилла Racingnews365.