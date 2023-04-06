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Хорнер опроверг слова Расселла о реальном отрыве «Ред Булл» от соперников

Хорнер опроверг слова Расселла о реальном отрыве «Ред Булл» от соперников
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слова пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла о реальном отрыве австрийской команды от своих соперников.

Ранее британец заявил, что «Ред Булл» не показывает весь свой потенциал и его реальный отрыв составляет семь десятых.

«Он сказал, что реальный разрыв между нами и соперниками составляет как минимум семь десятых на круг. Это не так. Конечно, очень щедро с его стороны. Думаю, как гонщик «Мерседеса», он знает, что такое доминирование», — приводит слова Хорнера GrandPX.com.

Напомним, победу по итогам минувшего Гран-при Австралии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

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