Хорнер опроверг слова Расселла о реальном отрыве «Ред Булл» от соперников

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слова пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла о реальном отрыве австрийской команды от своих соперников.

Ранее британец заявил, что «Ред Булл» не показывает весь свой потенциал и его реальный отрыв составляет семь десятых.

«Он сказал, что реальный разрыв между нами и соперниками составляет как минимум семь десятых на круг. Это не так. Конечно, очень щедро с его стороны. Думаю, как гонщик «Мерседеса», он знает, что такое доминирование», — приводит слова Хорнера GrandPX.com.

Напомним, победу по итогам минувшего Гран-при Австралии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».