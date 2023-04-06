Марко: когда Макс лидирует, ты знаешь, что всё будет хорошо. Он лучший гонщик

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу пилота команды Макса Ферстаппена, который недавно одержал победу на Гран-при Австралии.

Второе место досталось Льюису Хэмилтону, представляющему «Мерседес». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Макс был сдержан в начале гонки. Он начал не слишком агрессивно. Держал дистанцию и атаковал в нужное время. Затем он прекрасно контролировал ход гонки, не допуская ошибок. Но мы уже привыкли к этому.

Когда Макс лидирует, ты знаешь, что всё будет хорошо. Он, определённо, лучший гонщик на данный момент.

Это было одно из лучших решений, которое мы приняли, подписав с ним такой длительный контракт. Эта стабильность очень важна для команды, и у Макса тоже есть такая уверенность», — приводит слова Марко GrandPX.news.