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Марко: когда Макс лидирует, ты знаешь, что всё будет хорошо. Он лучший гонщик

Марко: когда Макс лидирует, ты знаешь, что всё будет хорошо. Он лучший гонщик
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу пилота команды Макса Ферстаппена, который недавно одержал победу на Гран-при Австралии.

Второе место досталось Льюису Хэмилтону, представляющему «Мерседес». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Макс был сдержан в начале гонки. Он начал не слишком агрессивно. Держал дистанцию и атаковал в нужное время. Затем он прекрасно контролировал ход гонки, не допуская ошибок. Но мы уже привыкли к этому.

Когда Макс лидирует, ты знаешь, что всё будет хорошо. Он, определённо, лучший гонщик на данный момент.

Это было одно из лучших решений, которое мы приняли, подписав с ним такой длительный контракт. Эта стабильность очень важна для команды, и у Макса тоже есть такая уверенность», — приводит слова Марко GrandPX.news.

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