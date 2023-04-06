Леклер поставил себе скромную задачу на ближайшие Гран-при

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал о целях на оставшийся год после своего схода во время старта гонки Гран-при Австралии. В настоящий момент он занимает десятое место в чемпионате.

«Я не думаю о долгосрочных целях. Сейчас просто хочу закончить гонку без каких-либо штрафов или проблем. Таков приоритет», — цитирует Леклера Racingnews365.

Напомним, в третьем повороте Леклер начал по внешнему радиусу атаковать канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла, однако у последнего не было возможности сместиться правее — в итоге канадец задел заднее правое колесо «Феррари», после чего болид Леклера развернуло. Шарль вылетел в гравий и не сумел из него выбраться.

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