Хэмилтон и Расселл делят звание лучшего гонщика Гран-при Австралии

Сильнейшими пилотами Гран-при Австралии признаны Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Об этом сообщает сайт Формулы-1. Оба спортсмена получили девять баллов в голосовании экспертов.

Третью строчку делят Ландо Норрис и Нико Хюлькенберг. В их активе 8,8 очка. Макс Ферстаппен занял лишь пятую позицию в рейтинге. Далее в списке лучших гонщиков, принявших участие в Гран-при Австралии, расположились Фернандо Алонсо, Оскар Пиастри, Серхио Перес, Пьер Гасли и Юки Цунода.

Напомним, Хэмилтон стал третьим по итогам квалификации, а в воскресной гонке финишировал вторым, уступив фавориту сезона и двукратному чемпиону мира, голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

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