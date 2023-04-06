Хэмилтон и Расселл делят звание лучшего гонщика Гран-при Австралии
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Сильнейшими пилотами Гран-при Австралии признаны Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Об этом сообщает сайт Формулы-1. Оба спортсмена получили девять баллов в голосовании экспертов.
Третью строчку делят Ландо Норрис и Нико Хюлькенберг. В их активе 8,8 очка. Макс Ферстаппен занял лишь пятую позицию в рейтинге. Далее в списке лучших гонщиков, принявших участие в Гран-при Австралии, расположились Фернандо Алонсо, Оскар Пиастри, Серхио Перес, Пьер Гасли и Юки Цунода.
Напомним, Хэмилтон стал третьим по итогам квалификации, а в воскресной гонке финишировал вторым, уступив фавориту сезона и двукратному чемпиону мира, голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».
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