Сарджент: я нажал на педаль тормоза, и тут же оба моих передних колеса заблокировались
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Пилот «Уильямса» Логан Сарджент дал комментарий по поводу аварии на рестарте Гран-при Австралии.
Американец врезался в заднюю часть болида своего соперника Ника де Вриса из «Альфа Таури», когда они приближались к первому повороту.
«Последний рестарт был довольно странным. Я чувствовал, что тормозил так же, как и на двух предыдущих рестартах, но в этот раз, судя по всему, ни шины, ни тормоза просто не прогрелись до нужной температуры.
Я нажал на педаль тормоза, и тут же оба передних колеса заблокировались, и я ничего не мог с этим поделать. Жаль Ника, я не хотел так заканчивать день. День и так был тяжёлым, и было обидно закончить его таким образом», — приводит слова Сарджента GPToday.
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