Фернандо Алонсо — о Гран-при Австралии: честно говоря, меня удивили все красные флаги

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о красных флагах, которые трижды прерывали гонку Гран-при Австралии. Напомним, впервые они появились из-за аварии Александера Албона в начале заезда, затем – из-за аварии Кевина Магнуссена за четыре круга до финиша, а также из-за массовой аварии на предпоследнем круге дистанции.

«Честно говоря, меня удивили все красные флаги. Первый был из-за пилота «Уильямса» в шестом повороте. По-моему, мы проехали это место за машиной безопасности, и там присутствовало немного гравия, но в общем-то всё было не так уж плохо. Однако, находясь в машине, мы никогда не знаем, что происходит на трассе. Возможно, один барьер был в ненадлежащем состоянии. Наверняка у ФИА больше информации, чем у нас.

Так что, вероятно, какая-то причина для появления красных флагов была. Наверное, в Баку мы спросим, что послужило причиной появления вторых красных флагов. Я знаю, что на первой прямой был кусок шины, но сам автомобиль находился внутри четвёртого поворота, так что я чувствовал себя в полной безопасности.

Машина безопасности предназначена именно для таких целей. Но да, у нас может быть иное мнение. Как я уже сказал, ФИА единственная, у кого все карты на столе, поэтому в подобных ситуациях мы доверяем ей и стараемся поддерживать её», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: