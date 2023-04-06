Анджела Каллен раскрыла секрет, как понять, что Хэмилтон в хорошей форме
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Бывший физиотерапевт и тренер Льюиса Хэмилтона Анджела Каллен раскрыла небольшой секрет, который позволит со стороны оценить форму британца.
«Моё любимое время любого гоночного уикенда — поиск идеального круга в квалификации. Настройка машины сочетается с точным пилотированием. Идеальное качество — когда вы проезжаете круг, извлекаете из него опыт, внедряете этот опыт дальше и получаете прибавку в скорости на следующем круге. Я обожаю фокус и внимание.
Небольшой секрет. Следите за руками Льюиса, когда он сидит в машине в боксах. Если руки «танцуют», вы знаете, что Хэмилтон в ударе. И он сделает всё, чтобы провести идеальную квалификацию. Это задача любого гонщика», — приводит слова Анджелы Каллен Express.
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