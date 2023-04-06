Инсайдер заявил, что у Переса не было проблем с машиной в квалификации Гран-при Австралии

Известный журналист Питер Уиндзор считает, что у Серхио Переса не было проблем с машиной в квалификации Гран-при Австралии.

«Серхио Перес стал пилотом дня только потому что он финишировал пятым при старте с последнего места. Это не так уж и плохо. Но как он оказался в конце пелотона? Он всё равно должен был оказаться на первом ряду. После квалификации Перес жаловался, что с машиной что-то не так, что команда не починила её и проблемы с тормозами из третьей тренировки повторились в квалификации. Команда в тот день заявила, что проверит машину и, если что-то не так, всё исправит. При этом команда сделала ударение на слове «если». Думаю, так оно и оказалось.

Они заменили тормозные колодки в закрытом парке, но я поговорил с парой инженеров, и они оба сказали, что с машиной всё было в полном порядке. Так что Чеко зря говорил это прессе. Он тот, кто он есть. Но с машиной в квалификации всё было в порядке», — приводит слова Уиндзора Marca.