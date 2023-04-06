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Зак Браун рассказал, как на «Макларен» повлиял приход Андреа Стеллы

Зак Браун рассказал, как на «Макларен» повлиял приход Андреа Стеллы
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, как уход Андреаса Зайдля с поста руководителя помог пересмотреть структуру коллектива.

«В прошлом сезоне мы начали с проблем с тормозами, но в целом болид был в порядке. После этого у нас были проблемы с пилотом, над которыми мы работали и которые привлекли много внимания. Но в глубине души я не был доволен темпами разработки автомобиля. Если посмотреть на темпы развития других команд в прошлом году, где они начали и где закончили, начинаешь невольно сравнивать себя с ними.

К концу года у нас произошла смена в руководстве, что дало мне возможность стать более агрессивным и попросить Андреа Стеллу взглянуть на команду с другой точки зрения, и он это сделал. В итоге мы придумали модель, в которой есть смысл и для нас, и для тех, кто работает внутри команды. Мы начали воплощать эти планы в жизнь. Наше объявление об уходе Джеймса Ки совпало с плохим началом сезона, но решения начали приниматься задолго до этого», — приводит слова Зака Брауна Autosport.

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