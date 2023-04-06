Лука ди Монтедземоло: не считаю, что кризис в «Феррари» скоро закончится
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Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.
«Мне очень больно видеть «Феррари» в таком положении. Эта команда и семья — две важнейшие вещи в моей жизни. Я провёл там 25 лет. Жаль видеть их в таком состоянии. Но я не считаю, что этот кризис скоро закончится. Это вопрос перестройки команды, приглашения лучших специалистов.
После прихода в команду в 1991 году я пригласил Жана Тодта, Стефано Доменикали, Росса Брауна и Рори Бирна. Шумахер пришёл позже. Тогда тоже был серьёзный кризис, но команда была выстроена. Но для того, чтобы приглашать специалистов разных национальностей, необходимо поменять культуру компании», — приводит слова ди Монтедземоло Formula Passion.
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