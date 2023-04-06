Феттель ответил на вопрос, жалеет ли он о решении уйти из Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира и бывший пилот «Астон Мартин», немец Себастьян Феттель, завершивший карьеру по окончании сезона-2022, ответил на вопрос, жалеет ли он о своём решении покинуть Формулу-1.
«Я не жалею о своём решении. Всегда трудно предсказать, что случится в следующем году.
Что до моих эмоций, то радость за команду «Астон Мартин» перевешивает остальные. Я хорошо узнал этот коллектив за последние несколько лет, так что я рад, что у них всё отлично. Было очевидно, что эта машина станет лучше, чем в прошлом сезоне. Этого следовало ожидать, но никогда не знаешь, что делают соперники», — приводит слова Феттеля RacingNews365.
Феттель является четырёхкратным чемпионом мира в составе команды «Ред Булл». Себастьян дебютировал в Формуле-1 в 2007 году в составе команды «БМВ-Заубер», заменив травмированного Роберта Кубицу на Гран-при США.
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