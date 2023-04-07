Фредерик Вассёр: не могу назвать это штрафом, наказание «Ред Булл» должно быть суровым

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказал мнение, что штраф, который был присуждён команде «Ред Булл» за превышение лимита бюджета в 2021 году, слишком мал. «Ред Булл» получил наказание в виде необходимости оплатить $ 7 млн, а также сокращения работы в аэротрубе на 10 процентов в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Не могу назвать это штрафом. «Ред Булл» проделал хорошую работу, но я по-прежнему убеждён, что наказание было очень незначительным, а оно должно быть суровым, учитывая темпы развития, которые мы демонстрируем в этом сезоне.
Если в начале сезона есть преимущество, потому что годом ранее было потрачено больше, то это уже компенсация. Я не хочу сказать, что они плохо поработали, потому что на самом деле они здорово потрудились над болидом. Я не пытаюсь найти никаких оправданий, но если вы спросите меня, не слишком ли мягкое наказание, то я отвечу: «Да, слишком мягкое», — приводит слова Вассёра The Guardian.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
- 7 апреля 2023
-
10:40
-
10:28
-
10:00
-
02:35
-
00:36
- 6 апреля 2023
-
23:53
-
22:51
-
22:00
-
21:56
-
20:55
-
19:51
-
19:46
-
18:50
-
18:44
-
17:42
-
17:27
-
16:26
-
15:39
-
15:35
-
14:40
-
13:59
-
12:41
-
12:04
-
12:00
-
11:46
-
11:35
-
09:52
-
00:50
- 5 апреля 2023
-
23:50
-
22:38
-
21:45
-
20:51
-
20:47
-
19:59
-
19:53