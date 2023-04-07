Фредерик Вассёр: не могу назвать это штрафом, наказание «Ред Булл» должно быть суровым

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказал мнение, что штраф, который был присуждён команде «Ред Булл» за превышение лимита бюджета в 2021 году, слишком мал. «Ред Булл» получил наказание в виде необходимости оплатить $ 7 млн, а также сокращения работы в аэротрубе на 10 процентов в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Не могу назвать это штрафом. «Ред Булл» проделал хорошую работу, но я по-прежнему убеждён, что наказание было очень незначительным, а оно должно быть суровым, учитывая темпы развития, которые мы демонстрируем в этом сезоне.

Если в начале сезона есть преимущество, потому что годом ранее было потрачено больше, то это уже компенсация. Я не хочу сказать, что они плохо поработали, потому что на самом деле они здорово потрудились над болидом. Я не пытаюсь найти никаких оправданий, но если вы спросите меня, не слишком ли мягкое наказание, то я отвечу: «Да, слишком мягкое», — приводит слова Вассёра The Guardian.

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