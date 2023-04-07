«Феррари» запросила право на пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии

«Феррари» запросила право на пересмотр дела после наказания Карлоса Сайнса в гонке на Гран-при Австралии Формулы-1, в которой испанец получил пятисекундный штраф от стюардов за столкновение с Фернандо Алонсо во время хаотичного рестарта после второго красного флага. Об этом сообщает Motorsport.

Штраф был назначен до возобновления заезда на один круг до финиша за машиной безопасности. Сайнс дал понять по командному радио, что, по его мнению, ему должны были дать шанс объяснить инцидент стюардам. Из-за этого штрафа и финиша позади сейфти-кара Сайнс опустился с четвёртого места на 12-е и не набрал очков.

Если штраф в конечном итоге будет отменен, Сайнс вернет себе четвертое место, а гонщики позади него — Лэнс Стролл, Серхио Перес, Ландо Норрис, Нико Хюлькенберг, Оскар Пиастри, Чжоу Гуаньюй и Юки Цунода — откатятся на одно место и потеряют очки.