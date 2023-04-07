Херберт: поражаюсь, что проделывает Ферстаппен. Хэмилтон делал это пару лет назад
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт комплиментарно высказался о двукратном чемпионе мира гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Ещё до того, как он выиграл свой первый чемпионат мира, ходили разговоры, что этот парень – следующая большая фигура в автоспорте. Так что всегда было понимание, что он особенный. Теперь, когда он завоевал два титула, думаю, его уже можно назвать одним из лучших среди всех, кого мы когда-либо видели.
Мне всегда нравится наблюдать за ним, и я до сих пор поражаюсь, что он проделывает сегодня. Точно так же, как я был поражён тем, что Льюис Хэмилтон делал всего пару лет назад», — приводит слова Херберта Give me Sport.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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