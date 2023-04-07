Даниэль Риккардо после Гран-при Австралии высказался о работе с «Ред Булл»

Третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо после Гран-при Австралии высказался о работе в «Ред Булл».
«Что ж, это было потрясающе! В этом году всё немного по-другому, но Гран-при Австралии всегда проходит ярко. Во-первых, хотел бы отметить болельщиков. Не могу передать, сколько людей желали мне всего наилучшего. Меня действительно потрясло, что я до сих пор продолжаю получать такую поддержку.
Я уже говорил это раньше – вернувшись в «Ред Булл», почувствовал себя как дома, начиная с технических совещаний и заканчивая униформой», — приводит слова Риккардо GPFans.
Напомним, победу на Гран-при Австралии добыл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», третьим был Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
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