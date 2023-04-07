Вассёр заявил, что «Феррари» подготовит некоторые новинки раньше запланированного срока

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда привезёт некоторые новинки не на Гран-при Испании, как планировалось изначально, а к этапу в Имоле (Гран-при Эмилии-Романьи).

«На этапах в Майами, Имоле и Барселоне у нас всегда планируются обновления. Это часть нашей программы. Мы уже внесли некоторые изменения в настройки, и ситуация в Мельбурне улучшилась, так что мы продолжим двигаться в этом направлении. Некоторые новинки, которые изначально планировались для Барселоны, появятся уже в Имоле», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 19 по 21 мая, а Гран-при Испании – со 2 по 4 июня.

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