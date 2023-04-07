Алонсо надеется, что напряжённость в «Ред Булл» не пройдёт бесследно
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о возникших напряжённых ситуациях в стане «Ред Булл» и выразил надежду, что они помогут убрать доминацию австрийской команды. Также испанец заявил, что внимательно следит за ситуацией в Ред Булл» чтобы понять, достигнет ли напряжённость между гонщиками Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом точки кипения.
«Надеюсь, что победа придёт, та самая 33-я, о которой так много говорят. Но мы должны быть реалистами.
Мы знаем, что «Ред Булл» сейчас слишком опережает остальных. Но всё может случиться. Проблемы с надёжностью, контакты между ними. Мы знаем, что было много разговоров о том, что у них напряжённая обстановка, так что будем внимательны», — приводит слова Алонсо Racingnews365.
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