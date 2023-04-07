«Работаем изо всех сил». В «Мерседесе» анонсировали обновление болида

Глава технического отдела «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился подробностями о новинках, над которыми в настоящий момент работает немецкая команда.
«Мы изо всех сил работаем в аэродинамической трубе, чтобы увеличить прижимную силу. В наших планах также трудиться изо всех сил в конструкторском бюро, чтобы решения, которые были найдены в аэродинамической трубе несколько недель назад, были преобразованы в производительность болида на трассе.
Кроме того, будем работать над некоторыми механическими деталями: компонентами подвески, которые, как мы думаем, помогут улучшить баланс машины и сделать её более управляемой. Гонщики в результате будут чувствовать себя увереннее», — приводит слова Эллисона F1i со ссылкой на его выступление на канале «Мерседеса» в YouTube.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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