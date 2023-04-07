Тото Вольф: у меня нет плана «Б», но уверен, что Хэмилтон нас не подведёт

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что у него нет запасного плана на случай ухода Льюиса Хэмилтона из команды или из Формулы-1.
«Это может прозвучать наивно, но мне очень сложно продумать план «Б», если план «А» остаётся моим любимым. Я не хотел бы вести переговоры с другими пилотами, потому что я полностью доволен нынешним составом гонщиков. Сейчас у нас нет плана «Б», только вариант с Льюисом.
Если бы он собрался уйти из команды, то сказал бы об этом заранее. Я не думаю, что Льюис внезапно сказал бы: «Я больше не могу этим заниматься. Завтра я ухожу». Он всегда чувствует ответственность за команду. Он не бросит нас. Другие пилоты могут принимать решения таким образом, но Льюис нас не подведёт», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.
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