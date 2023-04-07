Уэббер: буду счастлив, если Пиастри превзойдёт меня

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался о соотечественнике и подопечном Оскаре Пиастри.
«Здорово видеть, как он проходит через всё это, получая просто феноменальный опыт. Каждый день он сталкивается с чем-то новым, а с опытом он постепенно становится всё лучше и лучше. Как знает каждый из нас, кто выступал на этом высочайшем уровне, опыт нельзя купить. Его можно только получить, справляясь со своей задачей в сложных условиях, со всеми этими красными флагами, рестартами, квалификациями и прочим. Пиастри покинул Мельбурн, получив огромный опыт, который поможет ему в том числе и в 2024 году здесь же.
Если я начну говорить с ним о карьере, он уснёт от скуки. У него большие амбиции, он хочет многого добиться. Я буду счастлив, если он сможет превзойти меня», — приводит слова Марка Уэббера RacingNews365.
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