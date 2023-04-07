Расселл сравнил W14 с хромой лошадью
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о болиде W14, который команда использует в сезоне 2023 года.
«Формулу-1 можно сравнить с ездой на лошади. И «Мерседес» — более быстрая лошадь, чем «Уильямс». Но дело не только в скорости. Спокойно ехать на лошади из пункта А в пункт Б сравнимо с тем, что ты сидишь в машине Формулы-1, которая соответствует твоему стилю пилотирования. Вы сливаетесь воедино.
Но сейчас у нас хромая лошадь. Мы знаем, что в машине много потенциала, но эта лошадь недовольна тем, что кто-то хочет на ней ездить, и стиль езды ей тоже не подходит. Ощущение, что у неё есть собственное мнение, которое сбивает с толку. Нам нужно привыкнуть друг к другу и сделать машину более послушной», — приводит слова Джорджа Расселла Crash.
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