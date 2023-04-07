Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт рассказал подробности своего увольнения со Sky Sports.

«Я не планировал никуда уходить. Я думал, что всё только впереди. Но в декабре мне позвонили и сказали, что ситуация меняется. Мне никто ничего не объяснил. Они сделали упоминание об увольнении в социальных сетях, и на этом всё. Мне было известно, что Sky Sports проводит опросы своих подписчиков относительно работы журналистов, и я знаю, что меня высоко ценили зрители. Жаль, что так получилось, но я смирился.

Да, я расстроен, но буду двигаться дальше. Я отработал свои 11 лет на Sky Sports, и это было хорошее время. Теперь открылось немало возможностей, которыми я занимаюсь. Поскольку меня уволили в декабре, было довольно поздно искать другие варианты на телевидении. Да, есть много других дел, которыми я планирую заниматься, но сейчас в планах нет возвращения на ТВ», — приводит слова Херберта Mirror.