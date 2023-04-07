«Фелипе — чемпион 2008 года». Алези поддержал намерения Массы лишить Хэмилтона титула

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези отреагировал на слова другого экс-пилота чемпионата Фелипе Массы о намерении оценить возможность законно оспорить результат сезона 2008 года.
«Фелипе Масса — чемпион мира 2008 года. Это будет честно и заслуженно для «Феррари», Бразилии и Фелипе», — написал в своих социальных сетях Алези.
Напомним, в финале сезона-2008 Масса уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса в карьере. Льюис опередил Фелипе всего на одно очко. Не так давно бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Масса должен был выиграть тот чемпионат. В том сезоне Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков.
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