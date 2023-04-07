Источник: Формула-1 хочет перенести Гран-при Японии на март в 2024 году

Формула-1 намеревается изменить календарь чемпионата мира, сообщает издание SoyMotor. По информации источника, руководство чемпионата хочет начать сезон-2024 3 марта этапом в Саудовской Аравии, что позволит им провести гонку в арабской стране до начала Рамадана.
При этом после этапа в Саудовской Аравии Формула-1 хотела бы провести первый тройник сезона, который будет включать в себя этапы в Австралии, Китае и Японии. Примечательно, что исторически Япония была одной из последних гонок в календаре и даже закрывала сезон в период с 2001 по 2003 год.
Кроме того, в случае если не удастся перенести на март Гран-при Японии, то руководство чемпионата рассматривает возможность переноса Гран-при Сингапура на весеннюю часть календаря.
Что касается этапа в Бахрейне, то Формула-1 собирается перенести его на осень и проводить перед Гран-при Катара.
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