Эксперт объяснил причину вылета Переса в квалификации в Австралии

Известный технический эксперт Марк Хьюз считает, что причиной вылета пилота «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации Гран-при Австралии кроется не в проблемах с машиной, а с её особенностями, которые, в частности, делают болид австрийской команды столь быстрым на всех типах трасс.

«Проблема с геометрией подвески, разработанной Эдрианом Ньюи, заключается в том, что с её помощью очень легко заблокировать передние тормоза, поскольку загрузка передних шин происходит не так быстро. Ещё одной чертой такой конструкции станет нежелание машины быстро прогревать шины до нужно температуры, потому что болид не так сильно нагружает передние колеса при торможении. В итоге машина будет быстрее в гонке, чем в квалификации, что мы видим на примере „Ред Булл“.

И трасса с гладкой поверхностью асфальта выявила бы эти недостатки, что и могло произойти в Мельбурне с Пересом. Это наиболее вероятный сценарий. Его машина выглядела нормально в гонке, и в нее не было внесено никаких существенных изменений", — написал Марк Хьюз в своей колонке на Motor Sport Magazine.