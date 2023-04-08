Тост: Мик Шумахер остался бы в Формуле-1, если бы Михаэль был рядом

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост считает, что Мик Шумахер сохранил бы место в Формуле-1, если бы его отец был рядом.

«Мик заслуживает места в Формуле-1. Я сторонник того же мнения, что и его дядя Ральф — если бы отец был рядом с ним, Мик до сих пор на сто процентов остался бы в Формуле-1. Только из-за характера Михаэля всё сложилось бы иначе. Я не хотел бы критиковать окружение Мика Шумахера, но когда Михаэль Шумахер разговаривает с боссом команды, ситуация меняется.

Рад, что он сейчас является третьим пилотом «Мерседеса». Мику нужно продолжать усердно работать и надеяться, что у него появится шанс. Затем ему нужно будет воспользоваться этой возможностью. И я уверен, что он сможет это сделать, если такой шанс ему предоставится», — приводит слова Франца Тоста RacingNews365.