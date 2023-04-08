Масса: пресса неправа, когда критикует Леклера, проблема «Феррари» не в нём
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Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о неудачных выступлениях пилота «Феррари» Шарля Леклера в новом сезоне Формулы-1.
У монегаска всего шесть набранных очков после трёх этапов, и это его худший старт в «Феррари».
«Проблема «Феррари» не в Леклере, пресса неправа, когда его критикует. Ошибки в борьбе на первом круге случаются, особенно когда ты стартуешь позади и на неконкурентоспособной машине. В Бахрейне он ехал третьим и его подвёл болид. А из-за этого Леклер получил штраф, который затем повлиял и на его выступление в Саудовской Аравии», — приводит слова Массы La Gazzetta dello Sport.
После трёх этапов нового сезона «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов.
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