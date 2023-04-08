Вассёр: все команды поддержат изменение формата на Гран-при Азербайджана

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на возможные изменения формата гоночного уикенда на Гран-при Азербайджана.

Сообщалось, что Формула-1 планирует изменить формат следующего этапа, который пройдёт в Азербайджане. Вместо двух тренировочных сессий планируется провести только одну, а вторую заменить на квалификацию перед спринтом. При этом порядок старта в основной гонке будет определён пятничной квалификацией, а не результатом спринта.

«В кои-то веки это уравняет шансы команд. Такое случается не очень часто, так что нужно цепляться за это. Замена тренировки на квалификацию сделает уикенд динамичнее. Можно обсуждать, почему это делается так поздно, но в целом, думаю, все команды поддержат идею.

Я не большой поклонник обычной тренировки. Это скучновато. Не для нас, потому что у нас есть данные, но для зрителей, которые не знают об уровне топлива, режима двигателя и так далее, это скучно. Так что попытаться сделать всё динамичнее — хорошее решение. Вы ведь не смотрите тренировку футбольных команд в среду, чтобы потом посмотреть матч. Мы, наверное, единственный вид спорта, который транслирует тренировку», — цитирует Вассёра RaceFans.