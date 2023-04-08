Норрис объяснил, что изменилось с заменой Риккардо на Пиастри

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, чем отличается его нынешний напарник Оскар Пиастри от Даниэля Риккардо, выступавшего за команду в прошлом сезоне.

«Оскар отлично справляется с работой, и я говорю искренне. Мне даже странно, что я старший и более опытный пилот. Пиастри здорово выглядит под прессингом, это одно из его сильных качеств. Оскар остаётся спокойным, контролирует эмоции, и да, он быстрый. Думаю, у него есть все необходимые качества для гонщика. Оскар меня толкает вперёд, вынуждает меня прилагать ещё больше усилий, чего мне не приходилось делать последние несколько лет. Это хорошо для всех нас», — приводит слова Норриса Channel 4.

На Гран-при Австралии в прошлые выходные Пиастри и Норрис набрали первые очки в нынешнем сезоне. Для Оскара это первые очки в карьере в Формуле-1.