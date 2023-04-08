«Феррари» нашла временную замену главе отдела аэродинамики, ушедшему в «Макларен»

«Феррари» определилась с заменой ушедшему в «Макларен» главе отдела аэродинамики Давиду Санчесу. Его функции будут распределены между техническим директор группы шасси Энрике Кардиле, главой департамента аэродинамики Диего Тонди и Фабио Монтекки, который ранее был инженером команды, сообщает Motorsport Italia.
Номинально техническую группу, которая будет работать над обновлениями болида «Феррари», возглавил Кардиле. Итальянская команда хочет представить обновления до Гран-при Испании.
До лета «Скудерия» планирует переделать шасси, изменить форму днища и заднюю подвеску.
В первых трёх этапах нового сезона Формулы-1 пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер набрали 20 и 6 очков соответственно. Для монегаска это худший старт сезона в «Феррари». В Кубке конструкторов итальянский коллектив располагается на четвёртом месте.
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