Херберт считает, что Хэмилтон может перейти в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт считает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может перейти в «Феррари» из «Мерседеса».

«Думаю, окончательное решение Льюиса будет зависеть от ситуации в «Мерседесе». Сможет ли команда исправить ситуацию и вернуться к победным кондициям? Если этого не произойдёт, а Льюис по-прежнему будет голоден до титула, то он может рассмотреть вариант ухода. Думаю, речь пойдёт о «Феррари», если он почувствует, что сможет стать с ними чемпионом.

Получится ли у Льюиса, как у Михаэля Шумахера, сохранить свою энергию и забрать с собой в новую команду своих людей, чтобы изменить «Феррари» и вернуть их на победный путь? Весь вопрос в том, хватит ли пилоту времени, чтобы поменять ситуацию и начать выигрывать вместе с новой командой», — приводит слова Херберта Standard Sport.