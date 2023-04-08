В «Альпин» рассчитывают отыграть 0,6 секунды с круга к июлю 2023 года
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Команда Формулы-1 «Альпин» рассчитывает отыграть 0,6 секунды с круга к июлю 2023 года, сообщает Auto Motor und Sport.
Как информирует источник, команда планирует поэтапно привозить новинки на гонки Формулы-1 — первый этап обновлений пройдёт на Гран-при Азербайджана и Гран-при Эмилии-Романьи. Затем команда проведёт второй этап обновлений на этапах в Канаде и Великобритании. Помимо этого, между указанными Гран-при коллектив планирует привозить небольшие модификации.
По расчётам команды, машина должна стать быстрее на 0,3 секунды уже к этапу в Имоле, однако пока неизвестно, поможет ли эта прибавка в скорости приблизиться к «Ред Булл» и другим соперникам — всё будет зависеть от темпа их обновлений.
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