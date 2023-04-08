Хорнер: здорово, что Риккардо снова в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о третьем пилоте команды Даниэле Риккардо.

«Здорово видеть его снова в форме «Ред Булл», снова в нашей команде. Австралийский этап был первым из тех, что он посетил в этом году, и он действительно серьёзно погрузился в работу. Он присутствовал на всех брифингах, усердно работал на симуляторе в том числе и в Великобритании, оказывая поддержку команде.

Плюс Даниэль — это позитивная энергия, здорово видеть, как он возвращает себе своё очарование, видеть эту широкую улыбку на его лице. Он освещает собой комнату, когда входит в неё. Его популярность в Формуле-1, даже несмотря на то, что он не является боевым гонщиком, запредельна.

Для нас здорово, что он работает в нашей команде. Он вносит свой вклад. Надеюсь, он снова откроет для себя свою любовь к спорту. Позднее в этом году он проедет для нас небольшую тестовую сессию, посмотрим, как у него это получится. Думаю, ему достаточно тяжело было не выступать в Австралии в минувший уикенд, но он полностью принял для себя свою новую роль», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.