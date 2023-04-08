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Бывший инженер «Феррари» рассказал о пользе месячного перерыва для команд Формулы-1

Бывший инженер «Феррари» рассказал о пользе месячного перерыва для команд Формулы-1
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Бывший инженер «Феррари» и «Уильямса» Роб Смедли высказался о пользе четырёхнедельного перерыва для команд Формулы-1.

«Думаю, больше всего такой перерыв даёт возможность сосредоточиться. Потому что в основном во время перерыва команда сосредоточена именно на разработке, а не на операционных задачах. Вам не нужно перевозить большую часть команды в самолёте на Гран-при и заставлять их заниматься ерундой, можно просто заставить команду сосредоточиться на развитии. Это возможность не только для «Феррари», но и для всех команд. Когда вы находитесь в разгаре гоночного сезона, у вас иногда нет возможности поднять голову и увидеть очевидные вещи, потому что вы сосредоточены на другом», — приводит слова Роба Смедли PlanetF1.

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