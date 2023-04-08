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Хэмилтон: новые правила не принесли того, для чего они были введены

Хэмилтон: новые правила не принесли того, для чего они были введены
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что новый технический регламент не работает так, как должен был.

«Прошлый год для нас был плохим из-за дельфинирования и грязного воздуха. В этом году у нас нет дельфинирования, так что у нас чуть меньше проблем с преследованием соперников. Это удаётся чуть лучше, чем у машин предыдущего поколения, но новые правила не принесли того, что обещали, для чего они были сделаны. В будущем нужно многое исправить.

В прошлом году машина была более непредсказуемой. Сейчас она не прыгает на трассе, но время от времени возникают проблемы. У нас очень хорошая передняя часть, но не такая сильная задняя, ​​как мы надеялись. У «Ред Булл» задняя часть машины намного стабильнее. В этом году наша машина стала более предсказуемой и управляемой, но мы ещё не достигли желаемого», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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