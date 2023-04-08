Хэмилтон: новые правила не принесли того, для чего они были введены

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что новый технический регламент не работает так, как должен был.
«Прошлый год для нас был плохим из-за дельфинирования и грязного воздуха. В этом году у нас нет дельфинирования, так что у нас чуть меньше проблем с преследованием соперников. Это удаётся чуть лучше, чем у машин предыдущего поколения, но новые правила не принесли того, что обещали, для чего они были сделаны. В будущем нужно многое исправить.
В прошлом году машина была более непредсказуемой. Сейчас она не прыгает на трассе, но время от времени возникают проблемы. У нас очень хорошая передняя часть, но не такая сильная задняя, как мы надеялись. У «Ред Булл» задняя часть машины намного стабильнее. В этом году наша машина стала более предсказуемой и управляемой, но мы ещё не достигли желаемого», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
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