В Австралии не исключили, что гонка Формулы-1 на «Альберт-Парке» может стать ночной
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Руководитель Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт подтвердил, что гонка в Мельбурне может стать ночной.
«Организаторы Гран-при Австралии отдают предпочтение гонке при солнечном свете, но я бы сказал, что в штате Виктория хорошо справятся с любыми инновациями. Стоит смотреть на 15 лет вперёд и закрепить сотрудничество с Формулой-1 возможными нововведениями», — приводит слова Эндрю Уэстакотта Sky Sports.
Контракт Формулы-1 и Гран-при Австралии действует до 2035 года.
Ранее генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что не исключает возможности проведения Гран-при Австралии в ночное время суток, при свете прожекторов. Чемпионат рассматривает такой вариант с целью повышения удобства для европейских и американских зрителей.
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